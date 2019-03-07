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В Измаиле арестант в СИЗО избил надзирателя

Сегодня, 13:32

Арестованному грозит дополнительный срок за дебош в следственном изоляторе

Фото: Pixabay
В Измаиле арестант в СИЗО избил надзирателя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg Одесса Арестованному грозит дополнительный срок за дебош в следственном изоляторе

В следственном изоляторе города Измаил Одесской области произошло нападение заключенного на сотрудника учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, мужчина, который ожидает суда за разбойное нападение, проявлял агрессию в камере и нарушал требования режима, а потому его было решено перевести в карцер.

"Когда его поместили за это в карцер, он напал на оперуполномоченного, и нанес ему телесные повреждения. В частности, ударил в лицо", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", фигуранту сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, не считая срока за разбойное нападение, в котором его подозревают.

Напомним, ранее мы сообщали, о скандале с экс-бойцами "Торнадо" в Киевском СИЗО "Лукьяновка", после которого было решено сменить руководителя этого учреждения.

Также мы сообщали, что нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей

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Тег нападение, СИЗО, Измаил, одесская область, арестант, охранник, конвоир, надзиратель

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