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В Измаиле двое патрульных получили ранения в ДТП

Сегодня, 14:07

Двое полицейских пострадали в результате аварии на перекрестке

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Измаиле двое патрульных получили ранения в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Одесса Двое полицейских пострадали в результате аварии на перекрестке

В Одесской области произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции, в котором пострадали двое стражей порядка. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, авария произошла в Измаиле вечером 23 февраля.

Инцидент случился на регулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Ивана Франко, где водитель Mazda не уступил дороги патрульному Renault Duster, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.

"В результате произошло столкновение. Патрульные полицейские – водитель и пассажир – получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы", – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся соответствующие неотложные следственные действия. Начато расследование.

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Измаил, одесская область, патрульные

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