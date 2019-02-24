В Измаиле двое патрульных получили ранения в ДТП
Двое полицейских пострадали в результате аварии на перекрестке
В Одесской области произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции, в котором пострадали двое стражей порядка. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, авария произошла в Измаиле вечером 23 февраля.
Инцидент случился на регулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Ивана Франко, где водитель Mazda не уступил дороги патрульному Renault Duster, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.
"В результате произошло столкновение. Патрульные полицейские – водитель и пассажир – получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы", – говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся соответствующие неотложные следственные действия. Начато расследование.
Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.
А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Измаиле двое патрульных получили ранения в ДТП". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Ровенской области: BMW насмерть сбил мужчину, водитель сбежал
В двух районах полиция ввела план "Перехват"