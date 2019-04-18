В Измаиле после реконструкции открыли морской вокзал

На обновление объекта потратили 52 млн грн









В Измаиле открыли после реконструкции современный морской вокзал. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, здание морвокзала включает офисные помещения, залы для приема пассажиров, таможенного и пограничного контроля. На реконструкцию объекта потратили 52 млн грн.

Объект был построен в 1972 году. Изменения коснулись не только фасада, но и самого здания, и прилегающей территории. Отмечается, что ремонт выполнен с использованием энергосберегающих технологий: здание утеплено, установлены новые стеклопакеты, системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, вводы водопровода и канализации, полностью заменены освещение, средства пожарной сигнализации и пожаротушения, отремонтированная кровля.

Также выполнен косметический ремонт всех внутренних помещений — залов таможенного и пограничного контроля, холлов, и офисной части, где будет расположен Измаильский филиал ГП "АМПУ".

Потолок холла второго этажа морвокзала оформлен в виде географической карты с изображением Дуная и расположенных на реке европейских городов-портов. Сохранены и отреставрированы большие мозаичные панно, которые украшают холл.

В администрации отмечают, что в холлы морвокзала также будут использовать для проведения разнообразных выставок, форумов и конференций. Ближайшее тематическое событие — международный форум "Развитие туризма в украинских Дунайских портах — путь к экономическому росту региона" — ожидается в мае этого года.

Завершающим этапом проекта стало благоустройство прилегающей территории с заменой внешнего освещения.

"Украинская часть Дуная становится все более привлекательной для речных круизов. В 2018 году Усть-Дунайск принял свыше 4,5 тысяч пассажиров, что вдвое больше, чем в 2017-м. Измаил тоже имеет большой туристический потенциал. К тому же эти дунайские порты вошли в перспективный план развития общеевропейской транспортной сети TEN — T. Поэтому такая визитка, как морвокзал европейского уровня, по моему мнению, была просто необходимой для города",— отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Напомним, в Одессе презентовали кинетический фасад морвокзала, напоминающий морскую рябь.

Ранее экстремалы забрались в пустующую гостиницу на Одесском морвокзале и показали вид на город из номера.

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