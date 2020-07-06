В Измаиле ужесточен карантин: что оказалось под запретом

В Одесской области мэр города Измаил из-за распространения коронавируса принял решение ограничить работу баров, кафе, ресторанов и развлекательных заведений до 23:00.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Андрей Абрамченко, сообщается на официальном сайте горсовета.
В документе указано, что в заведениях общественного питания запрещено также проведение праздничных мероприятий – застолий, свадеб, поминок и тому подобного.
Между тем, со 2 июля в городе заработали кинотеатры, но с условием, что на просмотре будет занято не более 50% мест.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что несоблюдение карантинных ограничений может привести к резкой вспышке заболеваемости.
Стоит отметить, что в областном центре, Одессе, с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.
Кроме того, на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.
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