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В Измаиле ужесточен карантин: что оказалось под запретом

6 июля, 13:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе запретили работу кафе и ресторанов, но открыли кинотеатры

В Одесской области мэр города Измаил из-за распространения коронавируса принял решение ограничить работу баров, кафе, ресторанов и развлекательных заведений до 23:00.

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Соответствующее распоряжение подписал мэр города Андрей Абрамченко, сообщается на официальном сайте горсовета.

В документе указано, что в заведениях общественного питания запрещено также проведение праздничных мероприятий – застолий, свадеб, поминок и тому подобного.

Между тем, со 2 июля в городе заработали кинотеатры, но с условием, что на просмотре будет занято не более 50% мест.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что несоблюдение карантинных ограничений может привести к резкой вспышке заболеваемости.

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Стоит отметить, что в областном центре, Одессе, с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Кроме того, на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

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Источник: Сегодня

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