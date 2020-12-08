В кабинете мэра Белгород-Днестровского нашли скрытые камеры (фото)

Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан нашел в своем кабинете скрытые камеры для наблюдения и медиа-сервер к ним.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Граждана, три устройства нашли во время установки сигнализации. Две камеры были в его кабинете, еще одна — в приемной. Их вмонтировали в датчики пожарной сигнализации. Глава города подчеркнул, что камеры установили незаконно.

Граждан обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают, когда установили камеры и за каким именно городским головой они должны были следить.

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Напомним, 25 октября в Украине проходило голосование на местных выборах. Выбирали представителей во все местные органы власти.

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