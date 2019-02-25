В курортной Затоке вспыхнул мощный пожар: сгорели 20 зданий, опубликованы фото

С начала года на турбазах Затоки произошел уже второй пожар

В курортной Затоке вспыхнул мощный пожар: сгорели 20 зданий, опубликованы фото Алина Калинина , Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f6/5fd/5c73f65fdf6a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f6/5fd/5c73f65fdf6a8.jpg 2019-02-25T16:21:00+02:00 Одесса С начала года на турбазах Затоки произошел уже второй пожар

















В курортном поселке Затока под Одессой сгорели 20 зданий на территории двух баз отдыха. Ранним утром 24 февраля огонь охватил 800 квадратных метров территории.

Директор одной из баз в беседе с "Сегодня" заявил, что у них все было обесточено, поэтому он склоняется к версии поджога, а в пресс-службе областного управления ГСЧС нам рассказали, что информации о возгорании поступила к ним от очевидцев.

"Прибыв на вызов, спасатели установили, что горят строения на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручье", – сообщили в ведомстве.

И хотя 57 зданий удалось спасти, два десятка строений огонь уничтожил буквально дотла – 16 одноэтажных, три двухэтажных и одно трехэтажное.

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – добавили в пресс-службе.

В отделе коммуникации областного управления полиции заявили, что пожар начался с возгорания небольшого деревянного сооружения, а после распространился на соседние домики. По словам замначальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрея Мащенко, правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

База отдыха "Надзбручье" расположена на первой линии от моря в районе железнодорожной станции "Лиманская" и в реестре юридических лиц Минюста значится как дочернее предприятие тернопольского общества с дополнительной ответственностью "Зеленое хозяйство".

Телефонный звонок журналистов "Сегодня" застал директора базы Михаила Шабата как раз в тот момент, когда он собирался выезжать из Тернополя в Затоку. Он склоняется к версии поджога.

"Только так, больше не от чего было. База была полностью обесточена на зимний период", — рассказал он.

В свою очередь, на базе "Черемшина" уточнили, что их ЧП не коснулось.

"Пострадала база отдыха "Красиловчанка", – отметили там. Но в ГСЧС эту информацию опровергают.

К слову, представители "Черемшины", как и их коллеги из "Надзбручья", считают, что произошедшее вряд ли можно назвать случайностью, тем более что турбазы в Затоке по странному стечению обстоятельств в нерабочий сезон пылают не впервые.

Напомним, 16 января горела база отдыха "Гранит", а в 2018-м мы насчитали по меньшей мере пять пожаров, причем на одной из баз в мае даже прогремел взрыв. Был "жарким" для курорта и 2017-й год.

Тем временем депутат Затокского поссовета Владимир Сердцевич во вчерашнем пожаре каких-то особых мотивов не видит.

"Я так понимаю, это обычное возгорание деревянных домиков. По крайней мере, ничего политического я не слышал. Я думаю, что это бытовое происшествие — то охранники включили, то не выключили", – рассказал он.

Напомним, ранее в ГСЧС озвучили жуткую статистику по жертвам пожаров. Как оказалось, с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека.

Напомним, сегодня в Одессе произошел пожар в квартире четырехэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины, еще одну удалось спасти.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

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АВТОРЫ: Алина Калинина , Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.