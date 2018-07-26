В лагере "Виктория", где сгорели дети, нашли остатки костей

Кому именно они принадлежат, в ближайшее время покажут результаты экспертизы

Во время проведения независимой экспертизы в лагере "Виктория", где в сентябре 2017 из-за пожара погибли трое детей, специалисты нашли остатки костей.

Об этом пишет "Громадське".

"Кому именно они принадлежат, в ближайшее время покажут результаты экспертизы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором проведения независимой экспертизы выступил отец погибшей девочки Алексей Мазур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пожар в детском лагере "Виктория": тела детей эксгумировали

Как сообщалось, группа международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория".

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

Также мы писали, что в деле о пожаре в детском лагере 85 томов.

Сообщалось, что точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе установить невозможно, так как сгорели все свидетельства, рассматриваются 4 версии трагедии.