В лагере "Виктория", где сгорели дети, нашли остатки костей

Сегодня, 23:20

Кому именно они принадлежат, в ближайшее время покажут результаты экспертизы

Последствия пожара в детском лагере. Фото: Думская
Последствия пожара в детском лагере. Фото: Думская

Во время проведения независимой экспертизы в лагере "Виктория", где в сентябре 2017 из-за пожара погибли трое детей, специалисты нашли остатки костей.

Об этом пишет "Громадське".

"Кому именно они принадлежат, в ближайшее время покажут результаты экспертизы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором проведения независимой экспертизы выступил отец погибшей девочки Алексей Мазур.

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Как сообщалось, группа международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория".

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

Также мы писали, что в деле о пожаре в детском лагере 85 томов.

Сообщалось, что точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе установить невозможно, так как сгорели все свидетельства, рассматриваются 4 версии трагедии.
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