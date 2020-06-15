В лимане под Одессой массово гибнут креветки и рыба: стала известна причина (фото)

В Хаджибейском лимане в Одесской области зафиксировали массовый мор креветок и рыбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Всеукраинской общественной правоэкологозащитной организации "Зеленый трезубец" Андрей Гайдай.

"Сейчас берега Хаджибейского лимана обильно покрытые мертвыми креветками, рыбой и змеями. Однако ни один государственный природоохранный или фискальный орган не спешит установить причину этой экологической катастрофы", – написал он и опубликовал фото лимана.

Фото: Андрей Гайдай, Facebook

Как рассказали в Департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, гибель креветки в лимане предварительно связана с низким уровнем кислорода в водах. Ученые и эксперты причиной низкого уровня кислорода в водоеме назвали чрезмерную концентрацию сине-зеленых водорослей. Это, по их словам, и привело к гибели обитателей лимана. А одной из основных причин появления сине-зеленых водорослей эксперты назвали недостаточный водообмен в лимане и связанные с ним застойные явления.

Фото: Андрей Гайдай, Facebook

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"Департамент планирует инициировать изучение экологического состояния лимана и разработку стратегического плана действий по сохранению, развитию и рационального использования природно-ресурсного потенциала Хаджибейского лимана", – добавили в департаменте.

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