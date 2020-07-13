В Луганской области все еще тушат лесной пожар (фото, видео)

В Луганской области спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара в районе Северодонецка. По состоянию на утро понедельника, 13 июля, открытого огня нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

"Наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины. Всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС – 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники", – говорится в сообщении.

На месте пожара продолжает работать оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.

В тренде ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

Реклама

Ранее мы сообщали, что масштабный пожар в Луганской области локализировали. С огнем боролись спасатели из пяти областей, а также подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

Также мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

Пожар в Луганской области показали с дрона – смотрите видео:

Видео: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама