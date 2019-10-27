Без прав, но с наркотиками: в Одессе задержан полицейский на иномарке

Под сиденьем автомобиля нашли три пакета с неизвестным веществом

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Патрульные Одессы обнаружили наркотические вещества у бойца батальона полиции особого назначения (бывший "Беркут"). Об этом сообщает Думская, ссылаясь на источники в прокуратуре.

Инцидент произошел 25 октября на Овидиопольской дороге. Так, сотрудники патрульной полиции Одессы обнаружили три пакета с веществом, похожим на наркотическое, под водительским сиденьем автомобиля Mitsubishi Colt. Транспортным средством управлял 26-летний сержант полиции.

Как сообщают в ведомстве, у задержанного полицейского нет водительских прав. Машину он забрал со штрафплощадки. Объяснил, что сделать это его попросила знакомая, а о наркотиках ему якобы ничего не известно. По мнению правоохранителя, их подбросили.

Патрульные составили в отношении нарушителя административный протокол. Кроме того, открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и т.д. наркотических средств".

Обнаруженное вещество отправили на экспертизу. Если в пакете действительно наркотики, сержанту объявят о подозрении. Назначено служебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что на Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов. После этого новый глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил все руководство полиции охраны Киевской области.

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