В Минздраве не исключают закрытия одесских курортов

Степанов в очередной раз напомнил о важности соблюдения рекомендаций Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение дополнительных ограничительных мер в отношении курортов, в частности в Одессе, из-за значительного увеличения количества инфицированных коронавирусом COVID-19, вследствие массового несоблюдения эпидемиологических правил.

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"Мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – заявил глава ведомства в эфире одного из украинских телеканалов.

Степанов отметил, что аналогичная ситуация с увеличением количества инфицированных коронавирусом сейчас наблюдается и в других областях. Так, коечный фонд на Закарпатье заполнен на 71%, больницы в Волынской области заполнены на 56%. Близки к критическому показателю в 50% медучреждения в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и Киеве.

Министр в который раз подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять простые рекомендации Минздрава: соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, дезинфекция рук.

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Ранее Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.

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Напомним, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

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