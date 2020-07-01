Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Минздраве не исключают закрытия одесских курортов

1 июля, 00:07

Елена Вус Елена Вус

Степанов в очередной раз напомнил о важности соблюдения рекомендаций Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение дополнительных ограничительных мер в отношении курортов, в частности в Одессе, из-за значительного увеличения количества инфицированных коронавирусом COVID-19, вследствие массового несоблюдения эпидемиологических правил.

Реклама

"Мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – заявил глава ведомства в эфире одного из украинских телеканалов.

Степанов отметил, что аналогичная ситуация с увеличением количества инфицированных коронавирусом сейчас наблюдается и в других областях. Так, коечный фонд на Закарпатье заполнен на 71%, больницы в Волынской области заполнены на 56%. Близки к критическому показателю в 50% медучреждения в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и Киеве.

Министр в который раз подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять простые рекомендации Минздрава: соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, дезинфекция рук.

В тренде
В Украине произошло землетрясение: подробности

Ранее Министерство здравоохранения отметило грубые нарушения карантинных ограничений, особенно на берегу моря в Одессе.

Реклама

Напомним, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

О том, что нужно знать о жилье в Одессе, чтобы отдых не стал фатальным, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса курорт закрытие коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
В Одессе усилили карантин: что запретили
В Одессе усилили карантин: что запретилиОдесса
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской области
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской областиОдесса
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с "рекордами" коронавирусаПолитика
Коронавирус атакует Одесскую область: власти заявили о
Коронавирус атакует Одесскую область: власти заявили о "тревожном антирекорде"Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять