В море под Одессой за ночь появились странные пятна: опубликованы фото и видео

Сегодня, 15:31

Вода, которая накануне была совершенно чистой, покрылась пятнами красно-желтой грязи

Фото: limanpravda.com
Фото: limanpravda.com

В Одесской области люди, отдыхающие на пляжах поселка Черноморское, вынуждены были отказаться от купания из-за странных пятен красно-желтой грязи маслянистой консистенции, которые появились на поверхности за одну ночь.

Как сообщает Лиманская правда, накануне вечером вода была абсолютно чистой – можно было увидеть стайки мальков и рыбу, но к 12 часам дня прибрежная вода стала мутной, и по ее поверхности поплыли маслянистые пузыри.

Бывалые рыбаки рассказали, что ночью одно из судов, стоящих на рейде, сбросило в акваторию балластные воды и технический мусор, смешанный с топливом, и поэтому вдоль берега появились длинные пятна бурого цвета. Утки и чайки улетели подальше от этих пляжей, а рыба начала выпрыгивать на поверхность.

Напомним, ранее в Минздраве публиковали список из 114 пляжей, купание на которых было не рекомендовано.

Также стоит напомнить о том, как журналисты "Сегодня" в разгар курортного сезона побывали в Бердянске и выяснили особенности бюджетного отпуска в Запорожской области, который пользуется довольно высоким спросом среди туристов.

Ранее мы писали о том, как в Бердянске люди пожаловались на отдых, испорченный водорослями. Тонны растений прибило к берегу, и отдыхающие не могли ни поплавать из-за обилия водорослей, ни посидеть на пляже из-за смрада гниющих растений.
море, загрязнение, одесская область

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