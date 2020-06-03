В море в Одессе не рекомендуют купаться: что произошло

Специалисты проверили морскую воду на пляжах Одессы и сделали неутешительный вывод – купаться там опасно для здоровья.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям", – сообщает Официальный сайт города.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море.

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Отмечается, что такая рекомендация продлится до особого распоряжения.

Напомним, ранее в Одессе ливень натворил немало беды – улицы города затопило, а в Аркадии и вовсе прорвало канализацию. На улице Новощепной ряд, где шел ремонт, из-за дождей котлованы превратились в настоящие озера.

Также мы сообщали, что во время сильного ливня в Одессе, который привел к подтоплению нескольких районов города и транспорта, выпала двухмесячная норма осадков.

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