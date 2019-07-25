В Нацполиции подтвердили задержание экс-начальника полиции Одесской области

Полицейского генерала подозревают в хищении в особо крупных размерах

Дмитрий Головин. Фото: Нацполиция

В Национальной полиции Украины официально подтвердили, что экс-руководитель управления по Одесской области Дмитрий Головин задержан по подозрению в совершении хищения в особо крупных размерах.

Как сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции, задержание провели во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", – сообщили в департаменте коммуникации.

В полиции отметили, что виновные понесут наказание, вне зависимости от должностей.

"Руководство Национальной полиции Украины акцентирует внимание на непримиримом отношении к любым нарушениям законодательства, несмотря на ранги сотрудников, а также будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством", – заявили в Нацполиции.

Напомним, ранее у бывшего руководителю управления Национальной полиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя, полковника Константина Гейко, проходили обыски.

Также стоит добавить, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полициипо состоянию здоровья.

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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