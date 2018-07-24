В НАТО рассказали, зачем корабли прибыли в Одессу

Корабли НАТО, которые накануне зашли в порт Одессы, и ВМС Украины отработают общие действия в условиях военного конфликта.

Об этом проинформировал командующий соединения SNMG2 Боудевин Бутс, отвечая на вопрос об общих маневрах с кораблями ВМС ВСУ в рамках визита двух соединений НАТО в Украину, сообщает "Укринформ".

"Завтра утром мы проведем общее планировочное мероприятие (с командованием ВМС ВС Украины. – Ред.), причем включим в общие тренировки не только поиск и обезвреживание мин, но и отработку определенных навыков действий в море. Нам нужно научиться маневрировать в условиях ситуации военного конфликта, передавать и воспринимать сигналы – понимать друг друга. Это будут просто очередные шаги, которые мы делаем", – отметил Бутс.

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Командующий уточнил, что корабли соединения не участвовали в учениях Sea Breeze 2018, которые завершились 21 июля. "Но наши общие операции с кораблями ВМС Украины подобны тем, которые прошли в Черном море", – добавил он.

Как сообщалось, в Одессе находятся с дружественным визитом шесть кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2). В составе соединений – ракетный фрегат королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, фрегат ВМС Турции TCG Fatih, фрегат ВМС Румынии ROS Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик ТС Румынии LUPU DINESCU.

Напомним, 21 июля в Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых приняли участие военные из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов.