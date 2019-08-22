Смена "рулевых" в Одессе: эксперты дали прогнозы по новому главе облсовета

Депутаты без драк и дебатов выбрали преемника Анатолия Урбанского, который прошел в Раду

Одесская ОГА и областной совет / Фото: Дана Митанова, Сегодня

Бывший временно исполняющий обязанности главы Одесской ОГА Сергей Паращенко стал председателем областного совета, сменив на этом посту Анатолия Урбанского, который был избран депутатом Верховной Рады.

Для избрания нового руководителя областным депутатам потребовалось провести две внеочередные сессии. Первая проходила с драками, блокированием трибуны и появлением полиции в сессионном зале, зато вторая – без потасовок и бурных дебатов: за все решения голосовали с первого раза и почти единогласно.

На повестку дня были вынесены предложения о досрочном прекращении полномочий главы Анатолия Урбанского и об избрании преемника заместителя главы облсовета, на должность которого экс-председатель выдвинул кандидатуру главы фракции "Оппозиционного блока" Вадима Шкаровского. За него проголосовали 53 из 57 присутствующих депутатов.

"Я обещаю очень ответственно отнестись к этому выбору. Сделаю все, чтобы вам за него не было стыдно", – заверил Шкаровский, поблагодарив коллег.

После этого 55 голосов "за" получил вопрос о досрочном прекращении полномочий Урбанского как главы облсовета. Экс-руководитель попросил депутатов в дальнейшем решать, в первую очередь, вопросы хозяйственные, а не политические.

На должность нового главы облсовета оказался только один претендент — депутат от "Европейской солидарности" Сергей Паращенко. Его однопартиец Олег Кутателадзе заявил, что кандидатуру Паращенко согласовали со всем депутатским корпусом. Во время тайного голосования за него проголосовали 55 народных избранников.

Одесский политолог Ярослав Католик считает, что новое назначение вполне может быть следствием договоренности: "Европейская солидарность" выбрала именно Паращенко, потому что у него есть управленческий опыт. А вот возлагать какие-то надежды на новое руководство все равно не стоит, ведь впереди – местные выборы. Реально мы просто сможем увидеть подготовку к выборам. На большее у них, к сожалению, объективно нет времени".

Не берется делать прогнозы и политолог Геннадий Чижов: "Получилось такое негласное противостояние старой и новой власти. И только по их будущим программам развития можно будет посмотреть, как они настроены".

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