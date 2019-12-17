В Одесе задержали опасную банду во главе с россиянином (фото и видео)

Фото: npu.gov.ua

В Одессе полицейские задержали опасную преступную группировку, которую возглавлял россиянин.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что банда планировала серию разбойных нападений на дома. Преступники "работали" по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный "улов".

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Одно из нападений правоохранителям удалось предотвратить – банду разоблачили "на горячем". Преступники знали, что в доме будет хозяин, и готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца их встретили полицейские.

Сейчас задержаны организатор и еще один член банды. У мужчин уже есть судимости за разбойные нападения и убийства. Кроме того, у россиянина нашли удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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