В Одессе 11-летний мальчик забрался на крышу поезда и погиб от удара тока

В Одессе на железнодорожной станции "Одесса-Застава-1" 22 сентября мальчика, игравшего на крыше поезда, поразило током. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Трое детей находились на вагоне поезда, который отправлялся. Двое из них успели спрыгнуть с поезда, однако одного ребенка ударило электротоком. Уже по прибытию поезда на станцию "Одесса-Порт" тело парня обнаружил дежурный по переезду. Погибшему было 11 лет.

В пресс-службе отмечают, с начала 2018 года травмы на железной дороге получили 433 человек, в том числе 256 – со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 года травмировалось 404 человека, из них 260 – погибли.

Среди травмированных – 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них семь – погибли. В 2017 году получили травмы 19 детей, из них семь – со смертельным исходом.

Напомним, в Киеве снова участились случаи зацеперства на транспорте. Так, двое школьников с рюкзаками едут, держась за лестницу на задней части троллейбуса. Все это происходит на оживленной дороге в районе Дарницы.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Ранее на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.