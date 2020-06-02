В Одессе 15-летнюю школьницу заподозрили в распространении детского порно

Школьница создала в сети страницу, на которой публиковала откровенные фото и видео

В Одессе несовершеннолетнюю школьницу разоблачили в распространении контента с признаками детской порнографии.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 15-летнюю девушку разоблачили сотрудники киберполиции, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

"Установлено, что в социальной сети школьница создала страницу со ссылкой на Telegram-канал, который она администрировала, и где публиковала порнографические материалы со ссылкой на личные страницы людей, изображенных на непристойных фото и видео", - говорится в сообщении.

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Также выяснилось, что изначально целью создания канала была месть подруге, однако со временем школьница начала получать от незнакомых ей людей файлы непристойного содержания.

"Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составило около трех тысяч человек", - добавили копы.

Стражи порядка заблокировали работу Telegram-канала, по месту жительства юной одесситки провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон и системный блок компьютера с файлами, содержащими признаки детской порнографии.

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Ведется досудебное следствие, открытое по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии".

Ранее мы рассказывали, что в Вольногорске Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая более двух лет снимала порно со своей четырехлетней дочерью. Теперь ей грозит немалый срок за решеткой.

Напомним, недавно Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Также ранее Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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