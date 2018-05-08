В Одессе 17 любителей шаурмы оказались в больнице

Вчера, 18:59

Среди пострадавших есть маленький ребенок

Фото:soloha.info
Фото:soloha.info

В Одессе 17 человек госпитализировали после употребления шаурмы в торговом павильоне "Вкус Востока" на улице Канатной. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщила главный врач инфекционной больницы города Светлана Лаврюкова.

Отравление произошло на прошлых выходных и сейчас часть пострадавших находится в инфекционной больнице. По словам врача, с 5 по 8 мая поступили 17 пациентов, в том числе один четырехлетний ребенок. Все они ели шаурму в одной и той же точке.

"Состояние у всех средней тяжести. Сейчас люди идут на поправку. Двое выписались. У троих нашли сальмонеллу", – добавила она.

По словам очевидцев, павильон с шаурмой продолжал свою работу до сегодняшнего обеда. Сотрудники Госпотребслужбы вручили предпринимателю предписание еще утром.

Напомним, ранее в результате массового отравления во время свадьбы в одном из ресторанов Львова пострадали 12 человек. Как оказалось, гости на свадьбе ели блюда, которые готовились как в ресторане, так и в домашних условиях, и были принесены на свадьбу (кондитерские изделия). Также посетители ресторана  употребляли разнообразные блюда – мясную нарезку, паштет, овощи гриль, салат "Цезарь".

Как сообщалось, в 2014 году в Одесской области за свадебным столом отравились 43 человека.

Ранее семилетний мальчик до полусмерти отравился алкоголем в Николаеве.
Одесса, отравление, сальмонелла, шаурма

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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