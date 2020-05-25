В Одессе 25 медиков заразились коронавирусом в одной из больниц

В Одессе у 25 сотрудников городской больницы №10 подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, сообщает "Думская".

По словам чиновницы, было среди сотрудников учреждения было проведено 586 ПЦР-тестов, обследовали 100% персонала. Восемь из 25 заболевших находятся на стационарном лечении, двенадцать – на самоизоляции. Четыре человека выздоровели, один скончался.

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"Нами была выявлена группа из 75 сотрудников, которые контактировали с больными, этим людям каждые пять дней проводят тесты", — сообщила Якименко.

Ранее глава городского департамента здравоохранения сообщала о 21 заболевшем медике из этой больницы.

В целом, по состоянию на 25 мая, в Одесской области зафиксировано 832 случая заболевания COVID-19, из них 192 – жители Одессы. Рекордсменом по заболеваемости остается Подольск – 310 случаев.

Напомним, ранее в Кировоградской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух медиков – жертвами вируса стали врачи Центра экстренной скорой помощи.

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Кроме того, недавно в Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк.Мужчине было 58 лет.

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