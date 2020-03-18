В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фото

Люди штурмуют маршрутки, а троллейбусы и трамваи уходят переполненными

В Одессе, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, водители маршруток массово не вышли на работу, а троллейбусы и трамваи переполнены пассажирами.

Как стало известно, на стоянках остались до 80% маршрутных такси, которые обычно курсируют между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, сообщает "Думская".

В результате жители города берут штурмом трамваи и троллейбусы, которые едут переполненными, несмотря на ограничения. В свою очередь, мэрия на столь грубое нарушение договоров перевозчиками пока не реагирует.

Между тем, в общественном транспорте Одессы пытаются контролировать количество пассажиров и наличие у них масок, однако некоторые маршрутки ездят переполненными.

Так, на Куликовом поле в центре Одессы в трамвай пускают по 20 человек. По словам пассажиров, несмотря на это, интенсивность движения нормальная.

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В троллейбус №7 также не пускают одесситов без масок. Иная ситуация сложилась в 07:45 утра на улице Пастера.

"145 и 168 настолько свободная маршрутка, что люди практически вываливаются", – с сарказмом написала пользователь Facebook Виктория Викторовна, добавив фото, где все желающие не смогли поместиться в салон.

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В свою очередь, на местном Telegram-канале "Подслушано в Одессе" люди признались, что два часа дожидались маршрутку, но так и не смогли уехать.

"Сегодня часа два потратили, чтобы дождаться 232 маршрутку, так и не наблюдали. Может кто-то еще заметил – этот маршрут вообще ходит или его сочли за межпоселковый/выезжающий за область и прикрыли на время карантина", – говорится в сообщении.

В свою очередь, другие жители города признались, что ждали свою маршрутку 20 минут, но уехали на другой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно.

Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Жесткие карантинные меры ввели уже во многих городах Украины. Что и где нельзя делать – читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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