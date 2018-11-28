В Одессе аферисты требовали деньги у бизнесменов от имени прокуратуры

Прокуратура Одесской области предупредила жителей региона о новых ухищрениях аферистов. Так, телефонные мошенники от имени руководства ведомства предлагают местным предпринимателям "решить" вопросы за деньги.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники отправляют соответствующие сообщения в мессенджерах.

"Эта информация не соответствует действительности, никоим образом не связана с ведомством, и ее целью является дискредитация имиджа прокуратуры", — говорят в пресс-службе ведомства. Всех, кто столкнулся с такими "предложениями", просят сообщать по телефону (048) 770-55-24.

Напомним, в мае и сентябре мошенники таким же образом обманывали сотрудников некоторых медицинских и государственных учреждений. Поступали подобные звонки и якобы от имени Госслужбы по ЧС.

Ранее мы писали,что злоумышленники крадут персональные данные украинцев и с их помощью оформляют кредиты в интернете. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет займы на ее имя.

Как сообщалось, мошенники придумали новый способ "обчищать" карточки украинцев даже без PIN-кода. К слову, для банковских операций советуют завести отдельную SIM-карту и не сообщать ее номер посторонним лицам.

Также эксперты называли самые популярные схемы мошенников по краже денег с банковских карт.