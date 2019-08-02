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В Одессе агрессивная змея заползла под легковушку

Сегодня, 15:18

Незваного гостя пришлось вытягивать директору зоопарка

В Одессе агрессивная змея заползла под легковушку Одесса Незваного гостя пришлось вытягивать директору зоопарка

В Одессе владелец машины обнаружил, что под его салон заползла змея. Как выяснилось, это был желтобрюхий полоз. Вытягивать незваного гостя из-под автомобиля пришлось лично директору Одесского зоопарка. Там уже после освобождения и приютили полоза.

Отметим, что этот вид пресмыкающихся не ядовит, но агрессивен, к тому же – кусается. Кроме того, желтобрюхий полоз занесен в Красную книгу как редкая змея.

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Также мы сообщали, что в Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи. Кроме того, ранее в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона. 

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Как сообщалось, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.     

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля. 

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Одесса мужчина змея легковушка

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