В Одессе активисты пикетировали концерт "подруги Путина" и жгли российские флаги, опубликованы фото

Активисты утверждали, что пришли на мирную акцию















В Одессе во время протеста против выступления россиянки Елены Темниковой, поддержавшей оккупацию Крыма, активисты сожгли флаг РФ. Около двух десятков проукраинских активистов пришли на пляж Аркадия, где в элитном ночном клубе должна выступить Темникова во время открытия сезона.

Активисты, в числе которых лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, стали возле входа в клуб и разбросали листовки с коллажем – Темникова, "одевающая" лицо президента России Владимира Путина. В руках часть протестующих держали плакаты: "Темникова – подруга Путина", "Елена Темникова, прочь с чужой земли!".

"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова", — сказал организатор митинга Демьян Ганул.

По его словам, устраивать концерт фанатки преступника, организовавшего захват украинского Крыма и Донбасса, аморально.

"У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", — отметил Ганул.

Также активисты, заявив, что вышли на мирный пикет, развернули большой российский флаг, облили его горючей жидкостью и подожгли.

Напомним, в прошлом году российские артисты начали массово переносить свои концерты. Отметим, что причиной переноса концерта мог стать запрет на въезд мужчин из РФ возрастом 16-60 лет, введенный указом президента. К слову, 30 ноября в Украину уже не пустили российского артиста балета, солиста российского Большого театра Андрея Меркурьева. Он ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".

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