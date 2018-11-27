В Одессе активисты задерживают российские фуры для обмена на пленных моряков

В Одессе патриотические общественные организации объявили о бессрочной акции "Найди российскую фуру, обменяй на нашего моряка". Об этом сообщили в Facebook на странице лидера "Автомайдана Одессы" Евгения Резвушкина.

"Ищем дальше, кто не спрятался, мы не виноваты!!! Ждем дома наших моряков!!! Предлагаем всем патриотам Украины поддержать нашу инициативу!!!", – говорится в сообщении.

Также активисты отметили, что на данный момент они нашли уже четыре фуры.

Напомним, вчера в Одессе прошел митинг у российского консульства. Протестующие скандировали "Долой врага!", "Украина – прежде всего!", а на асфальте перед консульством и кордоном силовиков с помощью баллончиков с желтой, голубой и красной краской написали "Прочь оккупанта!", "Стоп РФ".

Ранее сообщалось, что после нападения России на украинские корабли в Азовском море по Украине прокатилась волна акций возле российских дипломатических учреждений. В Киеве люди принесли к посольству бумажные кораблики и шины. А в Харькове активисты забросали файерами территорию консульства.