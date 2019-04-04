В Одессе арестанту передавали наркотики прямо в суде

Полицейские задержали посетителя, который передавал запрещенные вещества арестанту

В Одессе наркотики арестанту пытались передать прямо в зале суда. Фото: пресс-служба Киевского райсуда.

В Одессе арестанту передавали наркотики прямо в суде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c2/c8b/5ca5c2c8bdd7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c2/c8b/5ca5c2c8bdd7c.png 2019-04-04T11:55:08+03:00 Одесса Полицейские задержали посетителя, который передавал запрещенные вещества арестанту

Посетитель Киевского районного суда Одессы пытался передать наркотическое вещество подсудимому, которого подозревают в совершении грабежа. Инцидент произошел 2 апреля.

"После одного из судебных заседаний обвиняемых в совершении грабежа сопровождали военнослужащие Нацгвардии в конвойное помещение. В этот момент они заметили, что один из посетителей пытался передать обвиняемому несколько свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое", – сообщили в пресс-службе суда.

Посетителя сразу же задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств".

Напомним, ранее в Киеве задержали крупнейшую партию героина в истории Украины – полтонны опасного наркотика изъяли у членов транснациональной группировки.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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