В Одессе арестанту передавали наркотики прямо в суде
Полицейские задержали посетителя, который передавал запрещенные вещества арестанту
Посетитель Киевского районного суда Одессы пытался передать наркотическое вещество подсудимому, которого подозревают в совершении грабежа. Инцидент произошел 2 апреля.
"После одного из судебных заседаний обвиняемых в совершении грабежа сопровождали военнослужащие Нацгвардии в конвойное помещение. В этот момент они заметили, что один из посетителей пытался передать обвиняемому несколько свертков с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое", – сообщили в пресс-службе суда.
Посетителя сразу же задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств".
Напомним, ранее в Киеве задержали крупнейшую партию героина в истории Украины – полтонны опасного наркотика изъяли у членов транснациональной группировки.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе арестанту передавали наркотики прямо в суде". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Служебный пес пограничников нашел партию психотропов на границе с Россией
Контрабандисту-неудачнику грозит уголовная ответственность в виде от пяти до восьми лет лишения свободы