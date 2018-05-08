В Одессе арестовали матроса, который четыре года не являлся на службу

Вчера, 10:07

Военный не приходил на службу с момента оккупации Крыма россиянами

Архивное фото
Архивное фото

Бывший рулевой-сигнальщик учебного катера Академии ВМС имени Нахимова в Севастополе, который получил гражданство России, был арестован по требованию военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины по подозрению в дезертирстве

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Приморский районный суд Одессы избрал для матроса-контрактника меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 308 тысяч гривен.

В прокуратуре отметили, что в апреле 2014 года, когда военнослужащий Вооруженных Сил Украины в воинском звании "матрос", нарушая устав и приказы высшего руководства, не явился вовремя на службу после перевода Академии Военно-Морских Сил имени Нахимова в Военную академию в Одессе.

Тогда моряков перевели из-за временной оккупации полуострова Россией. Военный больше года незаконно отсутствовал по месту прохождения службы и проводил время по своему усмотрению, но 4 мая его задержали на территории Украины. За совершенное преступление ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двух военнослужащих Главного управления СБУ в Крыму будут судить за дезертирство и измену народу Украины"Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное распоряжение они не выполнили и незаконно уклонились от военной службы в Службе безопасности Украины".

Напомним, в Одессе пять с половиной лет лишения свободы получил дезертир, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов у себя дома.
Одесса, дезертир, матрос, военный

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Источник:

"Сегодня"

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