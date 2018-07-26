В Одессе автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

Сегодня около пяти утра в Одессе на улице Марсельской Мercedes насмерть сбил пожилого мужчину и пытался убежать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что водитель Мercedes, двигаясь в сторону Южной дороги, наехал на мужчину, который переходил проезжую часть. 71-летний дедушка от полученных травм погиб на месте, а 32-летний правонарушитель скрылся с места аварии", – говорится в сообщении.

За пять минут после побега патрульные перехватили беглеца в одном из дворов, где тот пытался скрыться.

"Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", – отметили правоохранители.

Напомним, в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком.

Не так давно в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.