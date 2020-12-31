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В Одессе автомобиль влетел в McDonald's, есть раненые (видео)

31 декабря, 00:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Одну из посетительниц госпитализировали с сильным кровотечением

В Одессе вечером в среду, 30 декабря, автомобиль Nissan Almera вылетел с проезжей части на проспекте Шевченко на открытую площадку ресторана быстрого питания McDonald's, в результате серьезно пострадала одна из посетительниц.

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Об этом сообщает "Думская".

Очевидцы сообщают, что удар был очень мощным – машина снесла ограду вокруг кафе и сломала и разбросала столы и стулья на площадке.

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Раненую девушку без сознания и с сильным кровотечением увезла скорая помощь.

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Пострадал также водитель автомобиля – мужчину увезли на скорой и госпитализировали в одну из одесских больниц.

Напомним, в Днепре женщина-водитель не справилась с управлением, сбила ограждение и наехала на женщину на остановке. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ДТП Одесса макдональдс раненые McDonald's
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