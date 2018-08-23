В Одессе легковушка врезалась в столб: погибла женщина
Авария произошла на площади Толбухина
Фото: ГСЧС в Одесской области
Фото: ГСЧС в Одесской области
В Одессе на площади Толбухина легковой автомобиль врезался столб. Женщина-пассажир легковушки погибла, водитель пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
ДТП произошло сегодня, 23 августа, утром в 6:47. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью специального инструмента извлекать погибшую пассажирку из автомобиля. Пострадавшего водителя также достали из искореженной легковушки и передали медикам.
"К ликвидации последствий ДТП привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава", – отметили в ГСЧС.
Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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