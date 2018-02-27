В Одессе автомобилисты устроили драку с оружием

Мужчины разбили стекло в припаркованной легковушке и угрожая пистолетом, избили сидящего в салоне человека

В Одессе ссора между автомобилистами закончилась следственными действиями. Так, вчера утром к припаркованному в Вознесенском переулке автомобилю, марку которого копы не называют, подъехала "Волга". Из нее вышли несколько человек, которые, разбив стекло припаркованной легковушки и угрожая пистолетом, избили сидящего в салоне человека, а после уехали в направлении Старосенной площади.

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Очевидцы говорят, что якобы даже слышали звуки стрельбы, но в полиции это отрицают. В отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области заявили, что случившееся квалифицировали как хулиганство, а обстоятельства конфликта выясняют. Личности нападавших установили. Теперь их пытаются разыскать.

"Подозрения пока никому не предъявляли", — заверили "Сегодня" в прокуратуре Одесской области.

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