В Одессе автомобилисты устроили драку с оружием

Сегодня, 05:22

Мужчины разбили стекло в припаркованной легковушке и угрожая пистолетом, избили сидящего в салоне человека

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе ссора между автомобилистами закончилась следственными действиями. Так, вчера утром к припаркованному в Вознесенском переулке автомобилю, марку которого копы не называют, подъехала "Волга". Из нее вышли несколько человек, которые, разбив стекло припаркованной легковушки и угрожая пистолетом, избили сидящего в салоне человека, а после уехали в направлении Старосенной площади.

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Очевидцы говорят, что якобы даже слышали звуки стрельбы, но в полиции это отрицают. В отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области заявили, что случившееся квалифицировали как хулиганство, а обстоятельства конфликта выясняют. Личности нападавших установили. Теперь их пытаются разыскать.

"Подозрения пока никому не предъявляли", — заверили "Сегодня" в прокуратуре Одесской области.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты устроили дебош в поезде Львов – Одесса.

Также мы писали, что одесские правоохранители перекрыли канал поставки "живого товара" за границу.
драка, хулиганство, избили, разборки

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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