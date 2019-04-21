Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе байкеры и автомобилисты открыли мотосезон-2019

Сегодня, 19:27

Мероприятие собрало больше тысячи гостей

Устроили гонки под Одессой. Фото: С. Плотник
Устроили гонки под Одессой. Фото: С. Плотник.

В субботу одесские байкеры и автомобилисты фестивалем открыли мотосезон-2019. Мероприятие прошло в районе 6-го километра Овидиопольской дороги и собрало больше тысячи гостей.

Участников ожидали конкурсы, музыка, угощения, соревнования по кросс-кантри и драг-рейсинг на мотоциклах, а также кольцевая гонка на машинах.

"Мне очень понравилось! Удалось даже поучаствовать в соревнованиях по драгу, — рассказал нам одесский байкер Евгений. — Хорошая музыка, вкусная еда, приятное общение, запах бензина и жженой резины — это был прекрасный день!".

Но не обошлось без падений, травм и разбитого транспорта. Впрочем, как признаются гонщики, побед без этого не бывает.

Напомним, в Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Ранее 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости.

Также смотрите, как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты. Ребята преодолели почти 2 тысячи километров на малокубатурных мотоциклах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фестиваль, соревнования, байкеры, мотоциклисты, конкурсы, спортсмены

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе байкеры и автомобилисты открыли мотосезон-2019". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Алина Калинина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Львов приглашает на "Фестиваль писанок"

19 апреля, 16:01

Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция "Добра справа"

100 километров вокруг Одессы: в велоралли приняли участие 2000 человек со всего мира

8 апреля, 15:06

Параллельно с велоралли прошла и Пешая сотка

В Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри

8 апреля, 14:55

Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов

В Иране на фестивале огня погибли два человека, более 1500 пострадали

20 марта, 09:53

Около 150 пострадавших находятся в больнице

Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ждут приятные сюрпризы: гороскоп на май для всех знаков Зодиака

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Коболев назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа

"Вы беременны?": Ани Лорак подогрела слухи о романе с Лазаревым

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным