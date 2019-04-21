В Одессе байкеры и автомобилисты открыли мотосезон-2019

Мероприятие собрало больше тысячи гостей

Устроили гонки под Одессой. Фото: С. Плотник.

В субботу одесские байкеры и автомобилисты фестивалем открыли мотосезон-2019. Мероприятие прошло в районе 6-го километра Овидиопольской дороги и собрало больше тысячи гостей.

Участников ожидали конкурсы, музыка, угощения, соревнования по кросс-кантри и драг-рейсинг на мотоциклах, а также кольцевая гонка на машинах.

"Мне очень понравилось! Удалось даже поучаствовать в соревнованиях по драгу, — рассказал нам одесский байкер Евгений. — Хорошая музыка, вкусная еда, приятное общение, запах бензина и жженой резины — это был прекрасный день!".

Но не обошлось без падений, травм и разбитого транспорта. Впрочем, как признаются гонщики, побед без этого не бывает.

Напомним, в Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Ранее 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости.

Также смотрите, как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты. Ребята преодолели почти 2 тысячи километров на малокубатурных мотоциклах.

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