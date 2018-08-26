В Одессе бегуны из разных уголков Украины и других стран преодолели 21 км по улицам и паркам

В Одессе сегодня прошел третий ежегодный полумарафон. Бегуны из разных уголков Украины и других стран преодолели 21 км по улицам и паркам. Как рассказали организаторы, 21 км покорили 1125 любителей бега.

"Победу в полумарафонском забеге одержал представитель Волыни Сергей Оксенюк, его победное время — 1 час 12 минут 9 секунд. У женщин первое место и обновление рекорда трассы — за спортсменкой из Буковины Юлией Профис, ее время — 1 час 20 минут 9 секунд, что на 8 секунд лучше предыдущего рекорда одесситки Валентины Полтавской", — рассказали организаторы забега.

Помимо полумарафона, взрослые посоревновались и в забегах на более короткие дистанции, 5 и 2 км, для детей же организовали несколько забегов на 1 км, а для самых маленьких участников — на 100 метров.

Напомним, ради безопасного проведения мероприятия в центре Одессы перекрыли ряд улиц, поменяли движение маршрутных такси, а троллейбусы №2 и №5 вовсе приостановили работу. Сегодня общественный транспорт вернулся на привычные маршруты.

В прошлое воскресенье около 5000 харьковчан и гостей города приняли участие в 33-м международном марафоне, посвященном Дню Харькова и Дню Независимости Украины. Маршрут забега проходил по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, Деревянко и Академика Курчатова. Финишировали спортсмены на стадионе "Динамо".

Напомним, в Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев". Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.

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