В Одессе бетономешалка снесла пять автомобилей: появилось видео

Травмировались два человека, их госпитализировали

В Одессе бетономешалка снесла пять автомобилей: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e1f/555/5c9e1f555cc74.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e1f/555/5c9e1f555cc74.png 2019-03-29T15:49:02+02:00 Одесса Травмировались два человека, их госпитализировали

В Сети появилось видео масштабного ДТП при участии бетономешалки в Одессе, которое произошло 26 марта.

На видео видно, что бетономешалка вылетела на повороте, развернулась поперек улицы и зацепила 5 автомобилей. В аварии пострадали автомобили ИЖ-4, Opel, Toyota, Mazda и "Славута". Травмировались два человека, их госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее мы писали, что водитель грузовика DAF с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Авария произошла на Киевском шоссе в Одессе. В результате ДТП пострадал 49-летний дальнобойщик. Работники скорой оказали ему первую помощь, а после госпитализировали.

Также сообщалось, что на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.

Напомним, в 2017 году в Одессе бетономешалка сбила пешехода. Правоохранители предполагают, что пострадавший вышел на проезжую часть в неустановленном месте из-за автобуса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе бетономешалка снесла пять автомобилей: появилось видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: pushkinska.net Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.