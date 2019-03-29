В Одессе бетономешалка снесла пять автомобилей: появилось видео
Травмировались два человека, их госпитализировали
В Сети появилось видео масштабного ДТП при участии бетономешалки в Одессе, которое произошло 26 марта.
На видео видно, что бетономешалка вылетела на повороте, развернулась поперек улицы и зацепила 5 автомобилей. В аварии пострадали автомобили ИЖ-4, Opel, Toyota, Mazda и "Славута". Травмировались два человека, их госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.
Ранее мы писали, что водитель грузовика DAF с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. Авария произошла на Киевском шоссе в Одессе. В результате ДТП пострадал 49-летний дальнобойщик. Работники скорой оказали ему первую помощь, а после госпитализировали.
Также сообщалось, что на Броварской Окружной дороге возник затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. Причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.
Напомним, в 2017 году в Одессе бетономешалка сбила пешехода. Правоохранители предполагают, что пострадавший вышел на проезжую часть в неустановленном месте из-за автобуса.
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