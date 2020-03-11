В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)

В Одессе стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за этого отделения детских клиник Одессы переполнены и детей размещают прямо в коридорах. Об этом сообщает Думская.

В частности, кровати с детьми прямо в коридоре можно увидеть в городской детской больнице №2.

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Кроме того, из-за случившегося городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос введения в одесских школах карантина.

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Напомним, чтобы остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживание общественного транспорта. Вагоны метро и салоны троллейбусов начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве от осложнений болезни скончалась молодая женщина – ей было всего 31 год. В областной Центр лечения инфекционных болезней женщину привезли в тяжелом состоянии и болезнь протекала молниеносно.

А в Ровенской области от осложнений гриппа умерла 51-летняя женщина из Костопольского района.

Все подробности в спецтеме Грипп в Украине

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