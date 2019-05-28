В Одессе бомбы искали в аэропорту, на вокзале, в больницах и домах

Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители

Фото: пресс-служба полиции Одесской области.

В Одессе сообщили о минировании аэропорта, вокзала, больниц и других объектов. Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители. Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, Международного аэропорта "Одесса" и маршрутного транспорта. Для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники ГосЧС", – говорится в сообщении.

Ранее в Одессе полиция задержала 32-летнего жителя города, который, закрывшись в уборной одного из центров первичной медико-санитарной помощи, угрожал подорвать медучреждение.

Напомним, в Харькове эвакуировали людей из семи гостиниц после сообщения о минировании, которое полицейские получили утром 6 мая. Специалисты проверили все помещения, но никакой взрывчатки так и не нашли. Сообщение о бомбе копы получили по электронной почте. "Террористы" заявляли, что в городе взлетят на воздух сразу семь отелей. Стражи порядка провели экстренную эвакуацию людей и начали проверку помещений.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы, школы и даже Каховская гидроэлектростанция.

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