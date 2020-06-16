В Одессе четыре пляжа оказались под запретом: где можно купаться

В Одессе микробиологические показатели морской воды не соответствуют нормам на четырех пляжах. Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В частности, купаться не рекомендуется на пляжах Аркадия, Ланжерон, "Дельфин" и 13-ой станции Большого Фонтана.

"Пробы морской были отобраны: в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах г. Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов – 93 пробы на микробиологические показатели, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 12 проб (г. Одесса – пляжи 13ст. Большого Фонтана, "Аркадия", "Дельфин", "Ланжерон")", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что все пробы морской воды на санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.

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Также согласно данным синоптиков, температура воды в Черном море в пределах Одессы во вторник, 16 июня, составит плюс 21 градус.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон в этом году начнется с конца июня. Дорого в этом году обойдется отдых в Одессе.

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