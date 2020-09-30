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В Одессе чиновник Гоструда попался на взятке (фото)

30 сентября, 10:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

В Одессе при получении взятки правоохранители задержали главного государственного инспектора одного из отделов областного управления Гоструда.

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, чиновник вымогал 5 тысяч долларов у бизнесмена за то, чтобы на автозаправке не проводили проверку соблюдения трудового законодательства.

Сейчас продолжаются следственные действия. После правоохранители будут решать вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения фигуранту дела.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "получение взятки". Мужчине грозит наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве задержали мужчину за дачу взятки сотруднику СБУ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Также напомним, председатель Харьковского админсуда попалась на взятке. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения чиновнице.

Кроме того, в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Подробности в видеосюжете:

Видео: НАБУ

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Одесса взятка коррупция чиновники прокуратура Гоструда
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