В Одессе чиновник Гоструда попался на взятке (фото)

В Одессе при получении взятки правоохранители задержали главного государственного инспектора одного из отделов областного управления Гоструда.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, чиновник вымогал 5 тысяч долларов у бизнесмена за то, чтобы на автозаправке не проводили проверку соблюдения трудового законодательства.
Сейчас продолжаются следственные действия. После правоохранители будут решать вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения фигуранту дела.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "получение взятки". Мужчине грозит наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве задержали мужчину за дачу взятки сотруднику СБУ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Также напомним, председатель Харьковского админсуда попалась на взятке. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения чиновнице.
Кроме того, в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Подробности в видеосюжете:
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