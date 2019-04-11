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В Одессе чиновник попал под суд: нанес убытков на полтора миллиона

Сегодня, 22:02

Одесского чиновника будут судить по обвинению в халатности

Фото: А.Добрев, "Сегодня"
Фото: А.Добрев, "Сегодня".

В Одессе бывшей директор коммунального предприятия "Городские дороги" предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, которая нанесла городской казне убытков на полтора миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2017-2018 годах чиновник по результатам тендеров заключил несколько договоров на закупку дизельного топлива и бензина марки А-92, но со временем он заключил дополнительные соглашения о поднятии стоимости закупки якобы из-за колебаний цен на рынке.

По данным прокуратуры, обвиняемый свою вину признал и даже раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Еще на год его лишили права работать в органах местного самоуправления и коммунальных предприятиях.

Напомним, ранее в Киевской области главврачу присудили штраф из-за премий жене. Главный врач одной из районных больниц региона незаконно выписывал премии своей супруге.

Также мы писали, что суд открыл дело из-за премии Коболева. Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы.

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Тег Одесса, растрата, чиновник, халатность

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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