В Одессе чиновник попал под суд: нанес убытков на полтора миллиона
Одесского чиновника будут судить по обвинению в халатности
В Одессе бывшей директор коммунального предприятия "Городские дороги" предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, которая нанесла городской казне убытков на полтора миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2017-2018 годах чиновник по результатам тендеров заключил несколько договоров на закупку дизельного топлива и бензина марки А-92, но со временем он заключил дополнительные соглашения о поднятии стоимости закупки якобы из-за колебаний цен на рынке.
По данным прокуратуры, обвиняемый свою вину признал и даже раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Еще на год его лишили права работать в органах местного самоуправления и коммунальных предприятиях.
Напомним, ранее в Киевской области главврачу присудили штраф из-за премий жене. Главный врач одной из районных больниц региона незаконно выписывал премии своей супруге.
Также мы писали, что суд открыл дело из-за премии Коболева. Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе чиновник попал под суд: нанес убытков на полтора миллиона". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве чиновника-коммунальщика зедаржали на взятке из-за испорченных кустов
Задерживали взяточника в парке "Наводницкий"