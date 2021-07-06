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В Одессе чиновник забыл украинский язык во время выступления – не смог закончить мысль (видео)

6 июля 2021 15:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В некоторых городах Украины часть депутатов и чиновников испытывают трудности с украинским языком

Выступление чиновника Панова закончил заместитель мэра Михаил Кучук. Коллаж: "Сегодня"

Выступление чиновника Панова закончил заместитель мэра Михаил Кучук. Коллаж: "Сегодня"

В Одессе начальник управления капитального строительства Борис Панов не смог продолжить выступление из-за того, что забыл слово на украинском языке.

Сначала выступление начала чиновница, которая регулярно запиналась во время своей речи с трибуны, а позже слово дали Панову, который не смог продолжить свою мысль:

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"Этот вопрос находится на контроле, на постоянном контроле в управлении, и... Постоянно... Как..." – не смог продолжить Панов.

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Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни – это предусматривает концепция программы по развитию языка, рассчитанной на 9 лет, с 2022 по 2030 год.

К слову, в Украине пока можно выбирать язык при сдаче экзамена для поступления в вузы, но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

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