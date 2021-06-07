В Одессе дельфин укусил мальчика. В дельфинарии говорят, что виноват ребенок (видео)

Инцидент в одесском дельфинарии "Немо" обсуждают в Сети – как отреагировала администрация заведения

В Одессе на представлении дельфин укусил ребенка. Мальчика отвезли в больницу, врачи наложили ему швы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Инфо".

В Сети пишут, что инцидент случился якобы во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных.

"Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали, прыгали, пищали, но моего схватили за руку", - написала мать пострадавшего ребенка.

Что говорят в дельфинарии

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В дельфинарии заявили, что ребенок сам виноват, ведь перед каждым представлением многократно предупреждают, что "строго запрещено подходить близко к бортику бассейна, опускать в воду руки".

До ситуации, которая произошла на видео, это объявление прозвучало четыре раза. В администрации объяснили, что сначала ребенок медленно протягивал ему ладошку. А животное знает, что если ему что-то протягивают, он сразу получит рыбку прямо в рот.

Дельфин думал, что ребенок дает ему лакомство. Коллаж "Сегодня"

"Также на видео видно, что дельфин намеренно не кусал мальчика, он просто хотел выхватить "лакомство" из руки, а ребенок инстинктивно отдернул руку. Аналогичная ситуация может произойти, если дразнить едой собаку, лошадь или любое другое животное", - сказали в дельфинарии.

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Также в заведении опровергли слухи, что "нападение" случается не впервые. Отмечается, что любое общение между людьми и дельфинами проходит только в присутствии тренера, и такая ситуация – первая за 16 лет.

Напомним, в прошлом году в реку под Николаевом заплыл краснокнижный дельфин.