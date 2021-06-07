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В Одессе дельфин укусил мальчика. В дельфинарии говорят, что виноват ребенок (видео)

7 июня, 12:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Инцидент в одесском дельфинарии "Немо" обсуждают в Сети – как отреагировала администрация заведения

В Одессе на представлении дельфин укусил ребенка. Мальчика отвезли в больницу, врачи наложили ему швы.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Инфо".

В Сети пишут, что инцидент случился якобы во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных.

"Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали, прыгали, пищали, но моего схватили за руку", - написала мать пострадавшего ребенка.

Что говорят в дельфинарии

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В дельфинарии заявили, что ребенок сам виноват, ведь перед каждым представлением многократно предупреждают, что "строго запрещено подходить близко к бортику бассейна, опускать в воду руки".

До ситуации, которая произошла на видео, это объявление прозвучало четыре раза. В администрации объяснили, что сначала ребенок медленно протягивал ему ладошку. А животное знает, что если ему что-то протягивают, он сразу получит рыбку прямо в рот.

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Дельфин думал, что ребенок дает ему лакомство. Коллаж "Сегодня"

Дельфин думал, что ребенок дает ему лакомство. Коллаж "Сегодня"

"Также на видео видно, что дельфин намеренно не кусал мальчика, он просто хотел выхватить "лакомство" из руки, а ребенок инстинктивно отдернул руку. Аналогичная ситуация может произойти, если дразнить едой собаку, лошадь или любое другое животное", - сказали в дельфинарии.

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Также в заведении опровергли слухи, что "нападение" случается не впервые. Отмечается, что любое общение между людьми и дельфинами проходит только в присутствии тренера, и такая ситуация – первая за 16 лет.

Напомним, в прошлом году в реку под Николаевом заплыл краснокнижный дельфин.

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