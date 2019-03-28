В Одессе демонтировали "Стоунхендж" парка Победы
Вместо демонтированной конструкции чиновники обещают построить сцену
В одесском парке Победы снесли бетонную колоннаду, которая считалась одной из его визиток и получила в народе название местного "Стоунхенджа". Во время визита журналистов "Сегодня" в сквер все колонны были уже демонтированы: рабочие с помощью самосвалов и автокранов убирали оставшиеся бетонные глыбы конструкции.
Ранее чиновники сообщали, что последние десять лет конструкция находилась в аварийном состоянии и заявили, что в будущем на ее месте хотят построить сцену по типу "Ракушки" в парке имени Шевченко.
"Этот проект очень креативный и нужный для парка Победы", – уверял глава Приморской районной администрации Марат Королев.
Ранее мы писали о том, как в Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера. Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear ("Больше книг, меньше страха"), и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.
Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.
А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.
Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.
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