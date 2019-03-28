В Одессе демонтировали "Стоунхендж" парка Победы

Вместо демонтированной конструкции чиновники обещают построить сцену

В Одессе убрали местный "Стоунхендж". Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

В Одессе демонтировали "Стоунхендж" парка Победы Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bad/cca/5c9badccaf835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bad/cca/5c9badccaf835.jpg 2019-03-28T03:15:00+02:00 Одесса Вместо демонтированной конструкции чиновники обещают построить сцену

В одесском парке Победы снесли бетонную колоннаду, которая считалась одной из его визиток и получила в народе название местного "Стоунхенджа". Во время визита журналистов "Сегодня" в сквер все колонны были уже демонтированы: рабочие с помощью самосвалов и автокранов убирали оставшиеся бетонные глыбы конструкции.

Ранее чиновники сообщали, что последние десять лет конструкция находилась в аварийном состоянии и заявили, что в будущем на ее месте хотят построить сцену по типу "Ракушки" в парке имени Шевченко.

"Этот проект очень креативный и нужный для парка Победы", – уверял глава Приморской районной администрации Марат Королев.

Ранее мы писали о том, как в Одессе увековечили образ книголюба. Новый памятник открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера. Скульптурная композиция называется More Books, Less Fear ("Больше книг, меньше страха"), и изображает человека, который держит в руках стопку из тридцати семи фолиантов.

Напомним, на пересечении Андреевского спуска и Боричевого тока в Киеве открыли памятник известному актеру и певцу Александру Вертинскому в образе грустного Пьеро. Открытие приурочили к 130-му дню рождения артиста.

А в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

Напомним, что не так давно во Львове снесли Монумент славы воинам СССР.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.