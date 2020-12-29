В Одессе дерево рухнуло на трамвай: проезд оказался заблокированным (видео)

В Одессе мощный ветер повалил дерево прямо на трамвай. Огромные ветки упали на крышу вагона, повредив контактную сеть и перегородив проезд.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Так, инцидент произошел на Французском бульваре. К счастью, прохожие и пассажиры не пострадали. Коммунальщики сейчас пытаются убрать ветки, чтобы быстрее восстановить движение электротранспорта.
Напомним, ранее в Черновцах из-за резкого порыва ветра ветка старого дерева чуть не убила двух детей.
Также сообщалось, что в Харькове ветка упала студентке на голову, девушку спасали прохожие.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк