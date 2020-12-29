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В Одессе дерево рухнуло на трамвай: проезд оказался заблокированным (видео)

29 декабря, 18:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте работают коммунальщики

В Одессе мощный ветер повалил дерево прямо на трамвай. Огромные ветки упали на крышу вагона, повредив контактную сеть и перегородив проезд.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, инцидент произошел на Французском бульваре. К счастью, прохожие и пассажиры не пострадали. Коммунальщики сейчас пытаются убрать ветки, чтобы быстрее восстановить движение электротранспорта.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее в Черновцах из-за резкого порыва ветра ветка старого дерева чуть не убила двух детей.

Также сообщалось, что в Харькове ветка упала студентке на голову, девушку спасали прохожие.

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Одесса ветер троллейбус дерево
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