В Одессе дерево рухнуло на трамвай: проезд оказался заблокированным (видео)

В Одессе мощный ветер повалил дерево прямо на трамвай. Огромные ветки упали на крышу вагона, повредив контактную сеть и перегородив проезд.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, инцидент произошел на Французском бульваре. К счастью, прохожие и пассажиры не пострадали. Коммунальщики сейчас пытаются убрать ветки, чтобы быстрее восстановить движение электротранспорта.

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Напомним, ранее в Черновцах из-за резкого порыва ветра ветка старого дерева чуть не убила двух детей.

Также сообщалось, что в Харькове ветка упала студентке на голову, девушку спасали прохожие.

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