В Одессе детективы НАБУ пришли с обыском на местный телеканал: видео

Журналистов не пускают на рабочие места, работа телеканала заблокирована

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение телеканала "Думская TV" на улице Канатной в Одессе.

Обыск начался около 9:30, и в связи с этим работников телеканала не пускали на их рабочие места и не позволяли снимать происходящее. В ходе следственных действий детективы изымали компьютеры и серверы канала, сообщает "Думская".

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

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Позже было опубликовано видео с улицы, на котором видно, как сотрудники НАБУ не пускают на работу телевизионщиков. Работа канала полностью парализована.

По словам главного редактора телеканала Каролины Тымкив, сотрудник НАБУ не показал ей ни документы, не сказал, в рамках какого производства проходят обыски, а просто не пустил на рабочее место.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации проходили обыски.

Ранее СБУ задержала на взятке главу комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в начале ноября СБУ и ГБР нагрянули в мэрию Ужгорода:

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