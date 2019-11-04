В Одессе дети, играя с петардами, подожгли грузовик

В Одессе дети случайно подожгли грузовик / Фото: ГСЧС

В Одессе 3 ноября в ходе патрулирования улицы Церковной полицейские получили сообщение о задымленном автомобиле.

По словам очевидцев, перед появлением дыма возле машины играли неизвестные им дети, бросая петарды.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали задымление. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Полиция призывает родителей не разрешать детям самовольно покупать пиротехнические изделия, носить их в карманах, бросать под ноги, направлять на прохожих и животных; использовать петарды, ракеты, фейерверки при порывах ветра; приближаться к зажженным пиротехническим изделиям ближе, чем на 15 метров; использовать пиротехнику в домах, на балконах, вблизи жилья.

Напомним, недавно в Печерском районе Киева произошел крупный пожар. Черный столб дыма был виден за несколько километров от места возгорания.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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