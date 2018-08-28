В Одессе девушка под "наркотой" открыла стрельбу: ранен мужчина
По словам очевидцев, злоумышленница была в состоянии наркотического опьянения
Фото: УНН
Фото: УНН
Фото: УНН
Фото: УНН
Фото: УНН
Фото: УНН
В Одессе, где недавно произошло покушение на активистов, на 5-й станции Фонтана девушка открыла стрельбу и ранила мужчину. Об этом сообщает УНН с места происшествия.
Инцидент произошел сегодня, 28 августа, около 7:20. Девушка 1996 года рождения совершила несколько выстрелов в мужчину. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.
В результате стрельбы мужчина получил ранения, но на место происшествия сразу прибыла карета скорой помощи. Пострадавшему сразу оказали помощь, теперь его жизни ничего не угрожает.
Не так давно в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.
Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.
Напомним, ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
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