В Одессе девушка подожгла себя во время выступления на фаер-шоу (видео)

В Одессе девушка, которая выступала на фаер-шоу, случайно подожгла себя во время выступления. Огонь быстро охватил ее волосы и лицо.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.

В публикации написали, что жуткий инцидент произошел на улице Крымской возле фонтана вечером 15 августа.

Мужчина, который в тот момент был рядом, сумел быстро погасить огонь.

Осторожно! Видео 18+!

Напомним, ранее в центре Запорожья произошло ужасное самоубийство – девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла. Это произошло в центре города, недалеко от цирка. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

Кроме того, мы рассказывали, как в центре Днепра возле городского катка загорелся мужчина – он умер в карете "скорой". По словам свидетелей, погибший был бездомным. Причина загорания пока неизвестна. Известно только то, что он сидел на лавочке с другим бездомным, но тот не пострадал. Второй мужчина был настолько пьян, что даже не отреагировал на то, что его и знакомого тушили огнетушителем. Он остался сидеть на лавочке. Также на места пожара нашли бутылку с жидкостью, возможно спиртом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться