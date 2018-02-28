В Одессе девушка примерзла языком к остановке

Сегодня, 00:24

Девушку, которая решила повторить детский эксперимент, спасали прохожие

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Во вторник, 27 февраля, одесситка шутки ради прижалась языком к трубе. Так как в городе стоит сильный мороз, язык немедленно примерз к конструкции остановки. Об этом сообщает сайт города Одесса.

Девушку спасли прохожие. Один из парней купил в ларьке чай и полил несчастной язык. После этого девушка смогла безболезненно "отклеить" его.

Между тем, как и прогнозировали синоптики, накануне на Одесскую область обрушился сильный снегопад. По данным пресс-службы ОГА, тяжелее всего пришлось Южной Пальмире, а также Беляевскому, Овидиопольскому и Белгород-Днестровскому районам.

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Без света в регионе остались шесть населенных пунктов, а занятия отменили в 337 школах. К слову, уже в обед в областном центре решили продлить школьникам внеплановые каникулы еще на два дня.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.

Ранее сообщалось, что несмотря на приближение весны, в Одесскую область пришли сильные морозы и выпал снег. Более того, погода может ухудшиться. Из-за непогоды закрыли школы и детские сады. 
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