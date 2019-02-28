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В Одессе директор предприятия попался на взятке: опубликованы фото

Сегодня, 16:50

Вымогателя задержали во время получения взятки

В Одессе директор предприятия попался на взятке: опубликованы фото Одесса Вымогателя задержали во время получения взятки

В Одессе сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими задержали чиновника государственного предприятия в момент получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, руководитель госпредприятия, связанного с хранением и утилизацией отходов, требовал и получил 10 тысяч гривен от коммерсанта за заключение договора на хранение его имущества на складах.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения взятки чиновником. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег Одесса, взятка, взяточник

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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